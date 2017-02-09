"Захарченко, ты следующий!" Убийца Гиви назвал новую жертву. Боевик батальона "Сомали" Игорь Мальцев заявил, что подобные действия станут "местью" за Авдеевку.

Назвавший себя ответственным за убийство лидера сепаратистского батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) Игорь Мальцев, также известный как "Француз", пригрозил нынешнему лидеру ДНР.

Кроме того Мальцев подтвердил свои недавние слова о том, что Гиви выстрелил себе в ногу во время боев под Авдеевкой, чтобы скрыть свое дизертирство.

Как сообщалось ранее, в редакцию Новой Газеты обратился доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения ДНР "Сомали", которым руководил Михаил Толстых (Гиви). Он утверждал, что убийство боевика стало местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Напомним, что командир батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб в среду, 8 февраля, при взрыве на базе подразделения в окрестностях Донецка.

По предварительной информации, в кабинет Гиви был произведен выстрел из огнемета "Шмель". В результате взрыва в штабе "Сомали" начался сильный пожар.