Глава Минюста Румынии подал в отставку после неудачной законодательной инициативы

09.02.17 19:30Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 9 февраля, глава Министерства юстиции Румынии Флорин Иордаче решил уйти в отставку. Его решение связано с массовыми акциями протеста, которые начались более недели назад - после его предложения отменить уголовную ответственность за «мелкую» коррупцию.

31 января текущего года румынское правительство издало указ, освобождающий от уголовной ответственности мелких коррупционеров - тех, которые нанесли ущерб на сумму до 200 000 леев, что составляет около 47 500 долларов.

Инициатором скандального законопроекта стал глава Минюста Флорин Иордаче, который после почти 10-дневного митинга все же решил подать в отставку.

Политик поблагодарил своих коллег за проделанную работу, однако напоследок подчеркнул, что считает все свои инициативы абсолютно законными и соответствующими действующей конституции.

Следует отметить, что уже 1 февраля на улицы Бухареста вышли около 300 тысяч граждан, которые бурно выражали недовольство политикой Флорина.

По мнению протестующих, борьба с коррупцией не будет иметь никакого смысла после принятия подобного рода законов.

За несколько дней до акции протеста присоединились еще около 200 тысяч человек, которые требовали немедленной отставки действующего правительства. Однако, добиться этого им не удалось - в парламенте не хватило голосов.

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