Тимошенко: Я не ждала встречи с Трампом у туалета

09.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергла информацию, что она ожидала встречи с президентом США Дональдом Трампом возле туалета.

Ранее украинское бюро BBC со ссылкой на источники среди американских советников Тимошенко сообщило, что она 2 февраля провела короткую встречу с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, в ходе которой президент США дал гарантии поддержки Украины.

По данным источника, Тимошенко ожидала Трампа возле туалета, после чего их провели в небольшой офис.

"Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета.

Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", — приводит в четверг слова Тимошенко сайт телеканала "112 Украина".

Газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США ранее сообщала, что Трамп и Тимошенко "коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком".

При этом, по данным газеты, администрация президента опровергла информацию, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.

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