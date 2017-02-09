На Украине депутаты облсовета подрались из-за русского языка (видео)

Драка произошла на сессии Черкасского областного совета Украины из-за того, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее"

Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр" Бориса Лебедцова. Докладчик отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от националистической фракции "Свобода".

"После того как Лебедцов начал зачитывать отчет на русском языке, он нарвался на критику депутатов от ВО "Свобода". Они требовали, чтобы он говорил на украинском.

После слов о том, что на русском ему удобнее общаться, к нему подбежал председатель фракции "свободовцев" в облсовете Юрий Ботнар. Началась потасовка, которая переросла в драку", — поясняет издание.

Дерущихся разняли присутствующие правоохранители и депутаты. Накануне спикер украинского парламента Андрей Парубий призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод.

Украинская партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

"Оппозиционный блок" потребовал прекратить провокации по языковому вопросу В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

Спикер Рады внес законопроект, которым предлагает исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, в том числе в органах госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях.