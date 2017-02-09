На Украине депутаты облсовета подрались из-за русского языка (видео)

09.02.17 18:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Драка произошла на сессии Черкасского областного совета Украины из-за того, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее"

Инцидент произошел во время отчета и.о. директора коммунального предприятия гостиничного комплекса "Днепр" Бориса Лебедцова. Докладчик отказался читать отчет на украинском языке, чем вызвал возмущение депутата Юрия Ботнаря от националистической фракции "Свобода".

"После того как Лебедцов начал зачитывать отчет на русском языке, он нарвался на критику депутатов от ВО "Свобода". Они требовали, чтобы он говорил на украинском.

После слов о том, что на русском ему удобнее общаться, к нему подбежал председатель фракции "свободовцев" в облсовете Юрий Ботнар. Началась потасовка, которая переросла в драку", — поясняет издание.

Дерущихся разняли присутствующие правоохранители и депутаты. Накануне спикер украинского парламента Андрей Парубий призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод.

Украинская партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

"Оппозиционный блок" потребовал прекратить провокации по языковому вопросу В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

Спикер Рады внес законопроект, которым предлагает исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, в том числе в органах госвласти и местного самоуправления, а также во всех учебных заведениях.

Похожие новости

21.11.15 12:11Право силы — атрибут первобытного общества

30.05.14 10:42«Народное ополчение Николаевщины» и «Николаевское народное ополчение»

06.12.12 16:29Владимир Коренюгин: «Мы – часть единого целого!»

28.02.11 11:07Руководителем группы депутатов, закрепленных за Центральным районом Николаева избран Артем Ильюк

30.09.10 08:18В Херсоне политсилы подрались за номера в списках

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 09.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:30Глава Минюста Румынии подал в отставку после неудачной законодательной инициативы

19:21В МБК «Николаев» вернулся центровой Артем Чемякин

19:08Сын члена НКВД ушел добровольцем на Донбасс

19:00Тимошенко: Я не ждала встречи с Трампом у туалета

18:52Николаевский теннисист Александр Журов - полуфиналист турнира в Киеве

18:44В Мексике на корриде быки напали на зрителей (ВИДЕО)

18:19В Николаеве начали выдавать международные водительские удостоверения

18:07Марадона стал сотрудником ФИФА

18:00На Украине депутаты облсовета подрались из-за русского языка (видео)

17:49Марченко уступил на двух тайбрейках на турнире в Монпелье

17:29Сенкевич хочет купить "Гипроград"

17:10Николаевская полиция несколько раз задерживает один и тот же груз

16:55Нардепы Мельничук и Лещенко подрались в Раде

16:49Легендарный советский вратарь Виктор Чанов умер после избиения под Киевом

16:36Ученые доказали, что кофе наносит вред мочеполовой системе женщин‍

16:29Эйфелеву башню обнесут прозрачной стеной

16:18Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

16:13Порошенко пригласил греков строить дороги в Украине

16:00В Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка

15:55На Николаевском "Океане" проводять следственные действия - полиция

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.01.17 19:252070

Скандал в РФ: выясняют, кто слил американцам данные о кибератаках

26.01.17 19:401920

В Николаеве появился мошенник, который «спасает» дочерей от разных бед за 2 тыс.долларов.

26.01.17 19:502120

Новый тариф для Николаевводоканала составит почти 15 грн. за кубометр воды

26.01.17 20:051680

В Киевской области задержали банду вымогателей

Самые читаемые

29.01.17 19:256790

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006110

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505960

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284100

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама