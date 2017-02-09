Убийство Гиви и Моторолы: депутат Рады заявил, что комбатов убили «украинские патриоты»

09.02.17 14:20Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил о том, что командиров ополчения Гиви и Моторолу ликвидировали «украинские патриоты».

«Вчера был ликвидирован один из командиров так называемого ДНР. Мы убеждены, что это сделали украинские патриоты. В отличие от того, что тут наши политики ходят и создают из украинцев «терпел» и говорят, что это ФСБ, разборки. Нет, это украинцы сделали», - отметил Мосийчук в эфире телеканала «112. Украина».

Он также добавил, что не готов утверждать на 100% о том кто убил Гиви, но «по Мотороле 100% известно, что украинские военные патриоты и местные жители Донбасса приложились к его ликвидации».

Как стало известно ранее, 8 февраля был убит командир батальона «Сомали» самопровозглашенной ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви. Власти ДНР утверждают, что за терактом, в результате которого погиб Гиви, стоит Киев. Они назвали произошедшее «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». В октябре минувшего года был убит командир подразделения «Спарта» Арсений Павлов с позывным Моторола. Он погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что произошедшее, это «попытка дестабилизировать ситуацию на Донбассе».

Михаил Толстых воевал на стороне ополченцев Донбасса с мая 2014 года. Он принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. А в сентябре 2016 года ему присвоили звание полковника ДНР.

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