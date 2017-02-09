Крымские татары просят ООН признать полуостров частью России

Крымско-татарская общественная организация «Къырым» обратилась к Генеральной Ассамблее ООН и европейскому парламенту с просьбой признать провозглашение независимости полуострова и присоединения его к России.

В своем обращении организация призвала «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Республики Крым и города Севастополь», а также снять антироссийские санкции.

Данный документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Следует уточнить, что обращение было принято на пятом съезде движения в декабря 2016 года в Симферополе. Документ передан в ООН российской делегацией.

Напомним, что 27 марта 2014 года Генассамблея ООН по инициативе Украины приняла резолюцию, назвавшую референдум в Крыму незаконным и призывавшую страны международные организации не признавать полуостров частью РФ. В декабре 2016 года Киев добился принятия в ГА ООН еще одной резолюции - против нарушения прав человека, якобы имеющие место быть в Крыму.

К слову, несколько ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко призвала Киев отказаться от Крыма в пользу воссоединения с Донбассом.