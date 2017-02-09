Бойцы ВСУ выступили с политическими требованиями к Порошенко

Известный военный журналист Юрий Бутусов отметил, что впервые в своей истории ВСУ выступили против Верховного главнокомандующего президенту Украины с политическими требованиями. Отдельное подразделение обратился к Порошенко с требованием запретить торговлю между Украиной и так называемыми «ЛДНР».

Новость сообщает «Пресса Украины».

«Впервые! Украинская армия впервые в своей истории выступила с политическим требованием к властям страны и лично к президенту и Верховному Главнокомандующему. Группа воинов, которые представились как военнослужащие 16-го мотопехотного батальона, 58-й бригады потребовала прекратить контрабандную торговлю с оккупированными территориями», - отметил журналист.

Более того Бутусов отметил, что бойцы, которые обратились к Порошенко с требованием полностью экипированы и уверены в себе. Ввиду, чего журналист призывает отказаться от полицейских операций, как это было с участниками блокады Донбасса.

«Наличие тяжелого пехотного вооружения показывает, что мужчины хорошо подумали и серьезно настроены, и это явно не случайные в армии люди. Другими словами - убирайте полицию, надо начинать широкий политический диалог, и принимать согласованное решение, и чем быстрее - тем лучше», - отметил нардеп.

Бутусов отметил, что попытка силовой зачистки блокадников Донбасса, как это несколько дней раньше планировалось сделать полностью провалилась, а протестные настроения среди бойцов ВСУ усилились.

«Власть подумали, что акцию можно дискредитировать, предприняли попытку силового разгона. Теперь полюбуйтесь - эти действия против акции по блокаде и спровоцировали выступление военнослужащих», - заявил Бутусов.

Напомним, Семен Семенченко обвинил украинский телеканал ICTV в откровенной лжи и подрыве доверия украинцев к участникам блокады Донбасса. По словам Семенченко телеканал в своем сюжете сообщил, что участники блокады пропустили поезд с углем.