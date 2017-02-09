Туркомпании лишили россиян горящих путевок

Российские туроператоры заявили, что почти не предлагают своим клиентам горящие путевки. Они объяснили, с чем это связано.

По словам участников данного рынка, они минимизируют риски во время кризиса в стране. Так, путевки, которые предлагают за две недели до вылета по сниженной цене уже два года как являются неактуальными.

Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России, заявила, что пик «горящих» путевок приходился на 2014 год. Тогда они составляли 15-20% продаж. Сейчас показатели другие - 3-5%. Кроме того, оказалось, что часто такие путевки предлагают по более высокой цене.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, они предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», ​​- отметил также представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов.

Как сообщалось ранее, туристов, путешествующих по воздуху, обнадежили появлением бесплатных авиабилетов. Их предложит ирландская авиакомпания Ryanair. Стало известно, когда данная идея будет реализована.