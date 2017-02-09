Туркомпании лишили россиян горящих путевок

09.02.17 10:34Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Российские туроператоры заявили, что почти не предлагают своим клиентам горящие путевки. Они объяснили, с чем это связано.

По словам участников данного рынка, они минимизируют риски во время кризиса в стране. Так, путевки, которые предлагают за две недели до вылета по сниженной цене уже два года как являются неактуальными.

Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России, заявила, что пик «горящих» путевок приходился на 2014 год. Тогда они составляли 15-20% продаж. Сейчас показатели другие - 3-5%. Кроме того, оказалось, что часто такие путевки предлагают по более высокой цене.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, они предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», ​​- отметил также представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов.

Как сообщалось ранее, туристов, путешествующих по воздуху, обнадежили появлением бесплатных авиабилетов. Их предложит ирландская авиакомпания Ryanair. Стало известно, когда данная идея будет реализована.

Похожие новости

06.02.17 16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

27.01.17 21:20С окончание рабочей недели! Ах, как хорошо! Пятница!

11.01.17 13:50Миколаївські митники та фіскали зібрали понад 10 млрд грн податків

30.12.15 10:15Консилиум

17.11.08 11:06Нестыковка получается

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 09.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:05Новые подомовые тарифы для николаевцев завысили из-за ошибок и нарушений

13:01Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

12:39Рост гигантской трещины в Антарктиде (видео)

12:28Курс валют на 9 февраля: доллар ниже 27

12:22На Луганщине пять тысяч человек остались без воды

12:15Украина получит безвиз 12 июня – СМИ

12:03Жители Николаевской области страдают от заезжей криминальной публики

11:54Британская актриса Тара Палмер-Томкинсон найдена мертвой

11:52Падение с велосипеда излечило пенсионера от рака легких

11:49В Николаевской области между вагонами поезда нашли странные коробки, обмотанные скотчем

11:35Литва ждет специалистов из Украины

11:335-летний гений, возможно, настоящий телепат

11:14Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция

11:12"Николаевкоммунтранс" пытались приватизировать", - Алексей Савченко

11:00Александр Беленький: Жаль Поветкина – виноват не он, а команда

10:56Бойцы ВСУ выступили с политическими требованиями к Порошенко

10:34Туркомпании лишили россиян горящих путевок

10:20Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

10:11В Николаеве отменено разрешение на строительство магазина на остановке «Соборная»

10:00В Николаеве будут штрафовать за неубранный снег

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.01.17 13:292170

Расстрел в Днепре: убит предприниматель, ранены охранники

26.01.17 13:311480

Хода нет: под Киевом активисты снова перекрыли трассу

26.01.17 13:461600

Репин пытался выгнать журналиста из заседания рабочей группы по тарифам

26.01.17 13:501490

В "Агентстве развития Николаева" пояснили, за что их проектанты получили крупные суммы

Самые читаемые

29.01.17 19:256760

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006070

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505920

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284040

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама