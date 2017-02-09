"Народный фронт" возмущен поступком Гончаренко

09.02.17 09:28Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Партия "Народный фронт" выражает возмущение дикарским поступком члена парламента Алексея Гончаренко, который для скандальной саморекламы разрисовал обломок Берлинской стены рядом с Посольством Германии в Украине.

Видим не только недостаток политической культуры, но и элементарного сознания.

Отвратительным является то, что для дерзости был избран символ, который имеет важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации.

Эти ничтожные действия наносят ущерб нашим интересам и отвлекают внимание от действительно принципиальных и важных оценок, которые Украина обязана доказывать всему миру.

"Народный фронт" осуждает любые проявления неуважения и кощунства в отношении дипломатических учреждений наших международных партнеров, с которыми нас объединяет общее соблюдение цивилизованных международных норм, правил и стандартов поведения.

Нельзя уподобляться России. Нельзя проводить выборы под дулами российских автоматов. И ни одно сомнительное заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы.

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