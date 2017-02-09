"Наш Край" теперь под опекой Давида Макарьяна

Народный депутат от БПП Давид Макарьян назначен куратором партии «Наш край» в Николаеве.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в Николаевской облгосадминистрации.

О назначении Макарьяна куратором одного из провластных политических проектов местным чиновникам объявил замглавы администрации президента Виталий Ковальчук.

Давиду Макарьяну отдается «на откуп» Заводский район. В ближайшее время мэр Сенкевич должен объявить о снятии Вячеслава Карцева с должности главы администрации Заводского района. На его место должен быть назначен «человек Макарьяна».

Более того, решено, что в случае внеочередных парламентских выборов, именно Макарьян будет баллотироваться «от власти» в 127 избирательном округе, основу которого составляет Заводский район.