26.01.17 13:292170
Гройсман едет в штаб-квартиру НАТО
|09.02.17 08:29
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Премьер Украины посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля.
Премьер Украины посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля, сообщает пресс-служба Альянса.
"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", – говорится в сообщении.
После встречи в 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе.