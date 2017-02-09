Гройсман едет в штаб-квартиру НАТО Премьер Украины посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля, сообщает пресс-служба Альянса. "Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", – говорится в сообщении. После встречи в 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама