Порошенко получил письмо от кремлевского политзаключенного

Украинский журналист и политзаключенный Кремля Роман Сущенко написал трогательное письмо к президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Обращаюсь к вам как к отцу. Кому как не отцу знать счастья, наблюдая, как растет его сын? Господин президент, позвольте мне увидеть как растет мой сын Максим.

Вместе с тем понимаю, что дела, как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Терпеливо буду ждать", - написал Сущенко.

Заключенный журналист осознает, что его арест преследует вполне конкретные политические цели.

"Мои профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения.

С другой стороны, прекрасно понимаю, что надеяться на благотворительность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - добавил он.