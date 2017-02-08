На место ликвидированного Гиви метит его телохранитель по кличке Угрюмый

08.02.17 19:51Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Стали известны имена кандидатов на роль командира батальона террористов «Сомали», которым руководил Гиви.

Сепаратистские сайты пишут, что это может быть некто «Угрюмый», которого называют личным телохранителем Гиви. Он из местных бандюков ему около 40, но известно о нем мало - он не публичный человек. Другой кандидат - 20-летний начальник штаба по кличке «Малой», который дослужился до начальника штаба ликвидированного террориста.

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Среда, 08.02.2017

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