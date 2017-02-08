На место ликвидированного Гиви метит его телохранитель по кличке Угрюмый Стали известны имена кандидатов на роль командира батальона террористов «Сомали», которым руководил Гиви. Сепаратистские сайты пишут, что это может быть некто «Угрюмый», которого называют личным телохранителем Гиви. Он из местных бандюков ему около 40, но известно о нем мало - он не публичный человек. Другой кандидат - 20-летний начальник штаба по кличке «Малой», который дослужился до начальника штаба ликвидированного террориста. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама