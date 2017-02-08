Парубий написал закон об украинском языке в Раде

08.02.17 19:41Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Если законопроект примут, то никто в украинском парламенте не сможет выступать на русском языке.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект, который обязывает всех народных депутатов выступать на украинском языке.

Текст документа №6059 уже опубликован на сайте парламента. Спикер предложил дополнить закон о регламенте Верховной Рады следующим пунктом:

"Заседания Верховной Рады, комитетов Верховной Рады, временных специальных комиссий или временных следственных комиссий Верховной Рады ведутся на государственном языке.

Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады".

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Андрей Парубий призвал депутата от Оппоблока Наталью Королевскую выступать на государственном языке. Она согласилась, но попросила применять такой подход ко всем депутатам.

Впоследствии с трибуны начал выступать "оппоблоковец" Александр Долженков. Он сослался на законы, "где четко сказано, что выступающий может выступать на другом языке". После этого в зале поднялся шум. На это Парубий призвал "не создавать конфликта там, где его нет".

Спикер отметил, что нельзя представить, чтобы в парламенте любой европейской страны, "при всем уважении ко всех национальных меньшинств, чтобы в парламенте выступали на другом, не на государственном языке".

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Среда, 08.02.2017

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