Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

08.02.17 18:25Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Кремль давно и системно проводит зачистку наиболее одиозных представителей бандформирований. Причем это процесс идет беспрерывно, начиная с первых месяцев необъявленной войны на Донбассе.

Об этом политический эксперт Тарас Березовец написал в своем Facebook.

Он отмечает, что помимо устранения опасных свидетелей российской агрессии, вторая более глобальная цель — зачистить поле от ярмарочных персонажей потускневшей Русской весны, чтобы обеспечить необходимые условия для проведения полномасштабной амнистии боевиков.

«То, что приготовления такого сценария российской стороной уже в ближайшие месяцы идут полным ходом, свидетельствуют сразу несколько достоверных источников. Причем как из России, так и извне. При этом посвященным прекрасно известно, что никакой существенной роли ни Гиви, ни Моторола, ни иные полевые командиры боевиков не играли, кроме пиара для привлечения в ряды боевиков», — заявил аналитик.

Как заявляет Березовец, вся черновая реальная работа выполнялась кадровыми российскими военными, которых никогда не покажут в новостях.

«Поэтому радуясь — и по делу — смерти очередного сепаратистского главаря, важно понимать, зачем это делается и что за этим последует. И если мы не будем к этому готовы, ждите новых персонажей вроде Нади Савченко», — добавил он.

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Среда, 08.02.2017

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