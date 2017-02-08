Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о ликвидации в Донецке главаря террористического отряда «Сомали» Михаила Толстых, больше известного, как «Гиви».

«Я не сторонник плясок на костях, но тут просто вынужден процитировать бессмертную сагу Гарри Гарисона – «Покойный был поддонком».

Сейчас он уже обнимает мелкого и горбатого гнома Моторолу, а тот ему показывает свободное место в котле, где можно тихонько перекурить, пока Сатана не смотрит. Все, этого забыли. Смотрим на тенденцию, которая уже очевидна. Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине», – написал Кирилл Сазонов.

По его словам, поскольку украинцы не хотят жить в одной стране с «Гиви» и «Моторолами», Кремль их уберет. Блогер задается вопросом, как сейчас настроение у товарищей Захарченко, Плотницкого и прочих Ташкентов? «Предчувствий плохих, внезапных приступов тоски, желания все бросить и сбежать нет пока? Скоро будет…», – резюмировал блогер.