Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Украина превратилась в террористическое государство. Так на пресс-конференции в Донецке он прокомментировал гибель командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

«На полях сражений у них [киевских властей] нас победить не получается, при любом своем наступлении они получали "котлы". Они убивают нас подло. Обращаюсь к украинским властям, военнослужащим: всех нас вы не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые и все равно мы будем вас убивать», — заявил Захарченко.

Ранее в этот же день в правоохранительных органах ДНР сообщили, что вышли на предполагаемых исполнителей покушения на Гиви. «Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — подчеркнул представитель силовых структур.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Власти республики назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.