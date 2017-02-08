Чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен

08.02.17 16:21Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники службы безопасности Украины сообщили, что чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».

«Правоохранители установили, что чиновники главного офиса Укргаздобыча и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что законом запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами. Правоохранители выяснили, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами. Сейчас силовики проводят санкционированные обыски в помещениях ПАО «Укргаздобыча» в Киеве, Полтаве и офисах частных коммерческих структур.

«Чиновники незаконно перечислили коммерсантам свыше девяносто пять миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оперативники управления защиты экономики Черниговщины обнаружили, что должностные лица коммунального предприятия Чернигова присвоили более 33 миллионов гривен государственных субвенций.

Напоминаем, министерство внутренних дел Украины сообщило, что правоохранители разоблачили схему разворовывания бюджета чиновниками на общую сумму 280 миллионов гривен.

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