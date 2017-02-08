В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

Институты ЕС проведут трехсторонние переговоры о предоставлении «безвиза» Украине 28 февраля.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. «Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и ЕС состоится 28 февраля», - написал Йозвяк.

Напомним, безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.

Об этом говорится в статье "ЄвроПравди" "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины". "Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом.

Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье. Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.