В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

08.02.17 16:06Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Институты ЕС проведут трехсторонние переговоры о предоставлении «безвиза» Украине 28 февраля.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. «Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и ЕС состоится 28 февраля», - написал Йозвяк.

Напомним, безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.

Об этом говорится в статье "ЄвроПравди" "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины". "Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом.

Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье. Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.

Похожие новости

27.01.17 13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

30.01.16 13:30Турция потребовала у ЕС 5 млрд евро для обустройства беженцев

12.10.15 16:57Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение потребления

26.11.13 17:02За вступление в ЕС выступают 41% граждан Украины, за Таможенный союз – 33%

18.10.11 12:43Украина не против отложить подписание Соглашения с ЕС – Янукович

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

17:15В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

17:10Российские тренеры не понимают, как можно работать без допинга

17:01В Николаеве подъезд жилого дома заливает фекалиями

16:57Чего никогда не стоит делать со своими глазами: 10 советов

16:24На Николаевщине 51-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних

16:21Чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен

16:06В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

16:00Путин подписал закон о газопроводе в обход Украины

15:44Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

15:44В Николаеве назначен и. о. КП «Международный аэропорт Николаев»

15:37Во Львове маршрутку с людьми разбили битой

15:25Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

15:18Николаевская рапиристка Анастасия Московская на этапе кубка мира в Польше cтала 106-й

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.01.17 18:401810

Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

25.01.17 18:501830

Парубий не смог внятно объяснить, откуда у него взялось пять квартир

25.01.17 19:001810

Порядок назначения жилищной субсидии в Николаевской области

25.01.17 19:101580

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

Самые читаемые

29.01.17 19:256710

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006000

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505820

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283870

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама