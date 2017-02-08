В Кремле опровергли обвинения в причастности России к убийству Гиви

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал гибель одного из командиров ополченцев непризнанной ДНР - Михаила Толстых (Гиви).

«Речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Мы надеемся, что у ополченцев есть определенный запас прочности. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная», - сказал он.

Также Дмитрий Песков опроверг все обвинения о возможном причастности Росси к гибели Гиви, которые сейчас активно появляются в украинских СМИ.

«Говоря об исполнителях и заказчиках убийства, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий», - считает Дмитрий Песков.

Напомним, что несколько ранее стало известно об убийстве командира батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, более известного по позывному Гиви.

Трагедия произошла утром 8 февраля в его кабинете в Макеевке.

Представители ДНР назвали произошедшее терактом, обвинив в нем украинскую сторону. Один из бывших лидеров ДНР Игорь Стрелков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что, по его информации, по комнате, в которой находился Толстых, был произведен выстрел из огнемета «Шмель».

В свою очередь украинское СБУ сообщило, что не располагает никакой информацией о гибели Михаила Толстых и возможной причастности к этому украинских спецслужб. Тем не менее, Киев будет проверять информацию о покушении на Толстых.