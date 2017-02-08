Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов

08.02.17 14:28Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В зале было лишь 198 парламентариев из необходимых 226.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание парламента в среду, 8 февраля, из-за отсутствия кворума. Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14.00.

Спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов в настоящий момент находится в зале заседаний. Выяснилось, что на рабочих местах присутствует 198 народных депутатов (для результативного голосования необходимо 226 голосов).

"Поскольку недостаточное количество (депутатов, – ред.) для проведения результативного голосования, я объявляю о закрытии пленарного заседания… Завтра в 10.00 прошу всех прибыть в зал для продолжения нашей работы", – сказал Парубий.

Он также сообщил, что результаты рейтингового голосования будут опубликованы в газете "Голос Украины".

Парубий пожелал нардепам плодотворной работы в комитетах, а председателей фракций и депутатских групп призвал провести заседание в своих фракциях на предмет дисциплины.

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Среда, 08.02.2017

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