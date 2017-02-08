Нацбанк обвинили в открытии счетов для ДНР и ЛНР

Национальный банк Украины обвинили в открытии корреспондентских счетов для непризнанных ЛНР и ДНР. При этом в самом НБУ все подозрения отвергают.

Об этом заявил известный блогер и журналист Владимир Бойко, пишет ТСН.

В это же время, как отмечает издание, в интернете уже появился скан инструкции банка так называемой ДНР для расчетов с указанным номером.

"Центральном банке ДНР присвоен код МФО по межфилиальных оборотах. Этот код 400019, который указывается во всех платежных документах", - пояснил Бойко, добавив, что таким кодом пользуются только Украина и Казахстан, однако последний не признал ДНР, в то время как Украина регулярно получает продукцию с неподконтрольных территорий.

В то же время в НБУ заявляют, что код МФО, который якобы использует ДНР, не закреплен ни за одним финучреждением в Украине и никаких расчетов с псевдореспубликами вроде бы не происходит.

"Осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинской властью, приостановлено в 2014 году", - сообщается в официальном комментарии Национального банка.

Следовательно, ситуацией заинтересовали и парламентарии, которые, в свою очередь, требуют проверки уплаты в украинский бюджет налогов предприятиями, которые продолжают работать на оккупированной территории.

Бойко заявляет, что сумма может достигать 31 млрд гривен только за 2016 год, однако в том, что предприятия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса платили налоги Украине сомневается.

"Это возможно делать лишь в том случае, если предприятия зарегистрированы в ДНР как субъекты внешне-экономической деятельности", - заявил журналист.

Киевский суд обязал национальное антикоррупционное бюро Украины начать досудебное расследование против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Ее подозревают в незаконном кредитовании Приватбанка.