США не видят движения сил РФ на границе с Украиной

Есть обострение насилия, но это не часть более широкой проблемы, говорят в Пентагоне.

В Пентагоне заявили, что не видят крупномасштабных перемещений российских сил возле границ с Украиной.

Об этом сказал официальный представитель оборонного ведомства СШ Джефф Дэвис, передает РИА Новости Украина.

"Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего. Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему", - заявил Дэвис.

Напомним, летом США призвали Украину не искать "единорога" у границ.

А в конце января в МИД Украины заявили о войсках России возле границы с Украиной.