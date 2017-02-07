Народный депутат Украины представил Антикризисный план

07.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Оппозиционный депутат Александр Вилкул, который был одним из ключевых лиц в последние годы режима Януковича, напомнил о себе из парламентской трибуны.

Вилкул представил Антикризисный план, который, по его словам, поддержали 200 тысяч украинцев.

Ключевые требования и цели Антикризисного плана построены вокруг присущей всем оппозиционным силам популистской риторики: восстановление мира, снижение коммунальных тарифов и цен, обеспечение роста зарплат и пенсий за счет возрождения экономики, а не инфляции и печатного станка.

Во время выступления в Верховной Раде Александр Вилкул отметил, что за внесенный в парламент пакет законопроектов, объединенных в Антикризисный план, свои подписи уже поставили около 200 тысяч украинцев.

Оппозиционный депутат Александр Вилкул, который был одним из ключевых лиц в последние годы режима Януковича, напомнил о себе из парламентской трибуны.

Вилкул представил Антикризисный план, который, по его словам, поддержали 200 тысяч украинцев.

Ключевые требования и цели Антикризисного плана построены вокруг присущей всем оппозиционным силам популистской риторики: восстановление мира, снижение коммунальных тарифов и цен, обеспечение роста зарплат и пенсий за счет возрождения экономики, а не инфляции и печатного станка.

Во время выступления в Верховной Раде Александр Вилкул отметил, что за внесенный в парламент пакет законопроектов, объединенных в Антикризисный план, свои подписи уже поставили около 200 тысяч украинцев.

Вилкул сказал: «Я выступаю с этой трибуны после того, как за последнюю неделю был в Авдеевке, и не один раз, встречался, в том числе, в других областях Украины, с коллективами крупных промышленных предприятий. Я прошу сейчас внимательно послушать то, что говорят люди и то, что люди требуют от власти. Сейчас вся страна объединилась для помощи этому мирному городу, вся страна объединилась вокруг войны. И парламент должен сказать свое веское слово и, наконец, отойти от пустой говорильни, а начать что-то сделать».

Нардеп подчеркнул, что на промышленных предприятиях люди обеспокоены за судьбу своей семьи, своего предприятия и своей страны: «В государстве, основой которого долгие годы является тяжелая индустрия, даже нет министерства промышленности. Наша промышленность сегодня содержит огромную армию чиновников, платит завышенные тарифы за газ, воду, ж/д перевозки и за многое другое, а ее на самом деле сегодня просто давят налогами, давят поборами и ничего не предлагают взамен».

Он отметил, что для поддержки украинской промышленности необходимо возвращаться на традиционные рынки, необходимо восстанавливать внутренний рынок, а также вести переговоры с Евросоюзом о пересмотре квот.

«В прошлом году квоты по ключевым товарам были выбраны фактически за два месяца, в этом году это будет быстрее», — сказал Вилкул.

В заключении Вилкул обратился к провластной коалиции: «Мы просим, мы требуем, и народ Украины требует: давайте отходить от простой риторики, от простых лозунгов, которые часто звучат с трибуны ради одного – ради того, чтобы повысить сиюминутные рейтинги. Украинский парламент должен начать работать на Украину».

Напомним, что Александр Вилкул не только был близким соратником Януковича, но и после Революции достоинства, часто негативно высказывался по поводу событий на Майдане. В частности, в декабре 2016 года в эфире одного из телеканалов он назвал Революцию достоинства «переворотом». А в сентябре прошлого года хитом интернета стала драка Вилкула с другим народным депутатом, Владимиром Парасюком.

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Вторник, 07.02.2017

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