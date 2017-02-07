Все решения по управлению «Укрзализныцей» отныне принимает Кабмин

Все решения по управлению компанией и ее отчетностью будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом министров.

Кабинет министров Украины внес изменения в устав ПАО «Укрзализныця», приняв и обнародовав соответствующее постановление №52, которым указывается, что отныне все решения в отношении компании принимаются коллегиально на заседании правительства.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, пишет НВ Бизнес.

Соответствующее решение предусматривает управление Укрзализныцей всем Кабинетом министров, а не одним Министерством инфраструктуры.

«До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабинетом Министров Украины Министерству инфраструктуры. Своим решением Правительство отозвало эти делегированные функции — отныне все решения по управлению компании и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом Министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. Минэкономразвитию предоставлены только полномочия по подготовке проектов таких решений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет изменен состав Наблюдательного совета Укрзализныци, в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.