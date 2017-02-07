Эстония выделит Украине 400 000 евро гуманитарной помощи

Украина получит от Эстонии 400 тыс. евро гуманитарной помощи.

Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро. Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на Востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса, сообщила служба радионовостей ERR.

По словам Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке более 20 000 человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении 200 000 евро, для того, чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.

200 000 будет выделено через организацию Международного Красного креста, и еще 200 000 — по каналам ООН.