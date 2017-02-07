Немецкого посла вызвали в МИД Украины из-за его некорректных высказываний

Посол Германии в Украине заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла ФРГ Эрнста Райхеля для объяснения своих заявлений относительно урегулирования ситуации на Донбассе и проведения там выборов.

«Посол Федеративной республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью известного украинского издания», — заявила руководитель пресс-службы министерства Елена Ващенко.

В то же время Ващенко не уточнила, какое именно высказывание должен объяснить немецкий посол.

«Там ряд некорректных высказываний», — объяснила она. Также в МИД заявили, что удивлены подобными высказываниями, которые расходятся с публичной позицией Берлина и звучат от Эрнста Райхеля не впервые.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Позже, в Верховной Раде предложили нардепам бойкотировать прием германского посла за его заявления о выборах на Донбассе.

Также парламентарии призвали украинское МИД вызвать посла Германии и получить объяснения такого заявления.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что считает невозможным проведение выборов на Донбассе, несмотря на требования Минских договоренностей.