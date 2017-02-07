Ляшко аннулировали 10-летнюю визу в США

07.02.17 17:04Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Лидер "радикалов" сообщил, что получил визу перед Новым годом. Решение американских властей он связал с "нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму".

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияло на решение отменить визу", — написал Ляшко во вторник на странице в Facebook.

В понедельник Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием публично обсудить условия меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее ряд СМИ, а также депутатов парламента утверждали, что МВФ ставит одним из условий для выделения Киеву очередного транша финансовой помощи проведение пенсионной реформы, которая в том числе должна включать в себя повышение пенсионного возраста. Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что одним из самых больших препятствий для получения Киевом следующего транша кредита от МВФ является дефицит пенсионного фонда.

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Вторник, 07.02.2017

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