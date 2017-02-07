Украинская журналистка высмеяла издаваемый Киевом журнал для Крыма

Корреспондент украинского издания «Страна» Светлана Крюкова раскритиковала журнал «Территория Крым», издаваемый в Киеве для распространения среди жителей полуострова. Фото обложки издания, на котором изображен в не самом удачном ракурсе президент Украины Петр Порошенко, она опубликовала на своей странице в Facebook во вторник, 7 февраля.

«Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это — президент страны, которую потеряли, и назови издание "Территория Крым"», — написала Крюкова.

По ее словам, от одного названия читателей должно коробить. «Ну это как назвать журнал про Украину "Территория Украина". Зато глянец, дорого-богато», — отметила журналистка.

25 января член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что в поселке Чонгар на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова.

В свою очередь, министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. Он отметил, что «смотреть и слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане не будут».