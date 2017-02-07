Баку запретил товары из Донбасса

Товары не будут пропускаться без лицензии Украины и Азербайджана. Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные на неподконтрольных Баку и Киеву территориях, без одобрения официальных властей. Об этом заявил агентству Интерфакс-Азербайджан посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко

По его словам, главы таможенных структур двух стран выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями – Киевом и Баку.

Мищенко отметил, что товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса. "К примеру, маркировка на шампанском.

Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха", – пояснил посол.

Он напомнил, что меры были предприняты после соответствующего распоряжения президента Украины Петра Порошенко по итогам его визита в Баку летом 2016 года.

"Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур", – добавил посол.