24.01.17 14:451750
Баку запретил товары из Донбасса
|07.02.17 11:46
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Товары не будут пропускаться без лицензии Украины и Азербайджана.
Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные на неподконтрольных Баку и Киеву территориях, без одобрения официальных властей. Об этом заявил агентству Интерфакс-Азербайджан посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко
Товары не будут пропускаться без лицензии Украины и Азербайджана. Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные на неподконтрольных Баку и Киеву территориях, без одобрения официальных властей. Об этом заявил агентству Интерфакс-Азербайджан посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко
По его словам, главы таможенных структур двух стран выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями – Киевом и Баку.
Мищенко отметил, что товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса. "К примеру, маркировка на шампанском.
Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха", – пояснил посол.
Он напомнил, что меры были предприняты после соответствующего распоряжения президента Украины Петра Порошенко по итогам его визита в Баку летом 2016 года.
"Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур", – добавил посол.