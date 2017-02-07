Никто никого не бил, – Парасюк рассказал, что на самом деле произошло во время конфликта с полицией

Инцидент с полицией на блокпосту, который организовали активисты блокады торговли с оккупированной территорией, закончился без драки.

Об этом заявил нардеп Владимир Парасюк, которому приписывают избиение полицейского в этом конфликте, в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом депутат признал, что конфликт имел место и разговор был на повышенных тонах.

"Там никто вообще не дрался, никто никого не ударил. Было на повышенных тонах. Возможно, проскакивала нецензурная брань, но никто точно никого не бил", – заявил Парасюк.

Он рассказал, что приехал на блокпост уже после того, как там остановили автомобиль с волонтерами и участниками АТО.

Этих активистов незаконно удерживали, и я им дал команду просто ехать. Они поехали. Затем этот сотрудник полиции позвонил куда-то и говорит, чтобы их на следующем блокпосту остановили, чтобы они никуда не поехали, придумать что-то, – отметил депутат.

Он добавил, что после этого он уехал с блокпоста, а о том, что "избил полицейского", он узнал уже вечером. Также ему стало известно, что пострадавший полицейский попал в больницу.

"Я иду проведать в больнице больного, думаю, может действительно его кто-то ударил. Его не было. Врач сказал, что он приходил, зарегистрировался, но у него было нормальное давление, никакого удара у него не было", – подчеркнул Парасюк.

Напомним, 4 февраля между активистами и полицией уже был конфликт. Правоохранители заявили, что нардеп (некоторые СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Парасюке) избил полицейского. Сам Парасюк эту информацию отрицает.