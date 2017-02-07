Никто никого не бил, – Парасюк рассказал, что на самом деле произошло во время конфликта с полицией

07.02.17 10:07Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Инцидент с полицией на блокпосту, который организовали активисты блокады торговли с оккупированной территорией, закончился без драки.

Об этом заявил нардеп Владимир Парасюк, которому приписывают избиение полицейского в этом конфликте, в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом депутат признал, что конфликт имел место и разговор был на повышенных тонах.

"Там никто вообще не дрался, никто никого не ударил. Было на повышенных тонах. Возможно, проскакивала нецензурная брань, но никто точно никого не бил", – заявил Парасюк.

Он рассказал, что приехал на блокпост уже после того, как там остановили автомобиль с волонтерами и участниками АТО.

Этих активистов незаконно удерживали, и я им дал команду просто ехать. Они поехали. Затем этот сотрудник полиции позвонил куда-то и говорит, чтобы их на следующем блокпосту остановили, чтобы они никуда не поехали, придумать что-то, – отметил депутат.

Он добавил, что после этого он уехал с блокпоста, а о том, что "избил полицейского", он узнал уже вечером. Также ему стало известно, что пострадавший полицейский попал в больницу.

"Я иду проведать в больнице больного, думаю, может действительно его кто-то ударил. Его не было. Врач сказал, что он приходил, зарегистрировался, но у него было нормальное давление, никакого удара у него не было", – подчеркнул Парасюк.

Напомним, 4 февраля между активистами и полицией уже был конфликт. Правоохранители заявили, что нардеп (некоторые СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Парасюке) избил полицейского. Сам Парасюк эту информацию отрицает.

Похожие новости

12.01.17 11:33Николаевские активисты спасли упавшую в открытый люк собаку

10.01.17 14:54Разгневанные швондеры

19.11.15 16:22Парасюк ударил ногой в голову генерала СБУ Писного (видео)

13.11.15 08:13Парасюка вызывают в Генпрокуратуру

01.09.15 13:51Нардепы Парасюк и Курячий подрались после телеэфира

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 07.02.2017

Закругление верхнее-левое

14:28Сегодня родился английский писатель, классик мировой литературы Чарльз Диккенс

14:12Киев тоже разжигает войну - Foreign Policy

13:53В Николаеве появится Центр реабилитации участников АТО

13:44«Нико-Баскет» против БК «Мариуполь»: 1:1

13:40Ученые: Все живое на Земле уничтожит светодиодное освещение

13:36В Британии родители две недели гуляли и фотографировались с мертвой дочерью

12:49Из Николаева в Авдеевку отвезли тонны продуктов и тысячи теплых вещей

12:38Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию

12:23На Николаевщине бушует непогода: на дорогах гололед, а дорожной спецтехники - нет

12:14На Николаевщине сложные погодные условия

11:49Во вторник по Украине — мороз и сильный снег

11:46Баку запретил товары из Донбасса

11:33В шести областях Украины зафиксирована чума свиней

11:29В Закарпатье автобус сорвался в обрыв

11:00На Николаевщине погиб мужчина при пожаре

10:45Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос

10:37На Николаевщине на реконструкции детского городка «Сказка» из бюджета украли миллионы гривен

10:26Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров

10:19Трамп считает, что он нравится Обаме

10:07Никто никого не бил, – Парасюк рассказал, что на самом деле произошло во время конфликта с полицией

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

24.01.17 14:451750

Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

24.01.17 15:001600

Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

24.01.17 15:121570

Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

24.01.17 15:211660

Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

Самые читаемые

25.01.17 09:2214140

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

29.01.17 19:256580

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005730

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505480

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама