В Германии предлагают провести выборы на Донбассе в присутствии оккупантов

Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

**Необязательно, что выборы на Донбассе могут произойти только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это довольно сложно себе представить – проведение местных выборов без обеспечения безопасности.

Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, произошли в присутствии Западной группы советских войск и при тогдашнем коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене, – отметил посол ФРГ.**

По его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.