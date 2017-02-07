ФГИ запланировал приватизацию «Николаевоблэнерго» на август 2017

07.02.17 09:16Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Фонд государственного имущества обнародовал график приватизации в 2017 году. Продажа большинства крупных активов запланирована на конец года.

Как сообщает "Миколаївська Правда", в марте ФГИ намерен выставить на торги «Сумыхимпром» (99,9%), в сентябре – Запорожский алюминиевый комбинат (68%), в октябре – «Центрэнерго» (78,3%), в ноябре – «Турбоатом» (75,2%), в декабре – Одесский припортовый завод (99,6%).

В августе должны пройти конкурсы по приватизации «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго» (по 70% акций), «Харьковоблэнерго» (65%), «Запорожьеоблэнерго» (60,2%) и «Тернопольоблэнерго» (51%). Условием приватизации этих облэнерго определено принятие закона «О рынке электроэнергии» и внедрение стимулирующего (RAB) регулирования.

В июле фонд хочет продать на фондовых биржах блокпакеты акций энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Западэнерго», а также «Киевэнерго», «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» (все – около 25% акций). В октябре на торги выставят 46% акций «Черкассыоблэнерго».

Напомним, в госбюджете-2017 предусмотрено поступление 17 млрд грн от приватизации госпредприятий.

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