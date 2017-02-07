Журналист назвавший Путина "убийцей" пообещал извинится к 2023 году

Билл О'Райли попросил подождать, так как работа над ними может занять некоторое время.

Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента РФ Владимира Путина "убийцей", заявил, что принесет свои извинения в 2023 году. Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News, передат РБК.

Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 202​3-м", — сказал О'Райли.

Ранее, ОʼРейли, который много лет подряд критиковал деятельность российского руководства, в беседе с Трампом спросил: "отчего же вы так уважаете "убийцу Путина". Трамп ответил двояко, вспомнив компанию в Ираке в 2003 году: "у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми высказывания журналиста и потребовал извинений.

Мы считаем подобные слова со стороны телекомпании Fox News недопустимыми и оскорбительными и, честно говоря, предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании, - сказал он.

СПРАВКА КП:

Телеканал Fox News охватывает многомиллионную аудиторию телезрителей в США и является одним из самых востребованных новостных телеканалов страны.

Традиционно считается близким к Республиканской партии. Входит в медийный концерн Fox Entertainment Group, который является филиалом студии 21st Century Foх. Главным совладельцем активов студии выступает американо-австралийский магнат Руперт Мердок.

Билл ОʼРейли - 67-летний американский журналист, публицист, телеведущий, приверженец республиканских взглядов.

Ведет политическую передачу "О’Райли Фактор" на телеканале "Fox News Channel". Выпуски этой телепрограммы смотрят более трех миллионов американцев. ОʼРейли считается самым востребованным политическим обозревателем на телевидении США.