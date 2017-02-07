Участник блокады Донбасса дал пощечину Аброськину [видео]

07.02.17 08:00Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Глава полиции Донецкой области заявил, что позволил себя ударить.

Во время разблокирования дороги в районе города Часов Яр на Донетчине один из участников блокады Донбасса дал пощечину главе полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину. Видео инцидента на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал помощник нардепа от "Самопомощи" Юрий Зубар.

Аброськин пояснил, что позволил себя ударить.

Напомним, что блокада в Донбассе началась 25 января на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области, где ее участники разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста. Протестующие заявили, что своими действиями смогут остановить войну.

Глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин выступил против блокады Донбасса и заявил, что это угрожает работе Кураховской ТЭС. Также он прокомментировал сегодняшний инцидент с блокадой на трассе между Бахмутом и Константиновкой.

- Моей задачей, как руководителя полиции, было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта. Кстати, из-за так называемой блокады уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди - Кураховская ТЭС.

Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие - без работы и средств к существованию, - объяснил Аброськин в своем "Фейсбуке".

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