Для задержания Гонтаревой собрано достаточно улик — СМИ

Правоохранительные органы собрали достаточную доказательную базу для задержания главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Как сообщают «Комментарии», на сегодня от уголовного преследования чиновницу защищает только политический иммунитет.

«Факты, указывающие на возможную причастность Гонтаревой к коррупционным и мошенническим схемам, растут, как снежный ком. Источники в правоохранительных органах уверены: как только глава НБУ лишится политического иммунитета, ей сразу же можно будет предъявить обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса. Все материалы уже собраны и просто ждут своего часа», — говорится в статье.

Издание отмечает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует роль компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), которую ранее возглавляла Гонтарева, в истории так называемых «денег Януковича».

«В прошлом месяце Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры обязал Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую проверку деятельности ООО “Инвестиционный капитал Украина”. Прокуратура считает, что ICU может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем… Госбанки с благословления Минфина и НБУ активно перепродавали ОВГЗ через частных посредников, у которых и оставалась вся прибыль от этих сделок. Сопровождением сомнительных схем занималась компания Гонтаревой — на это прямо указывается в решении Печерского суда», — пишут «Комментарии».

Факты, свидетельствующие против Гонтаревой, могут всплыть и в ходе судебного процессе по делу о хищении средств из негосударственного пенсионного фонда НБУ, к которому также имеет отношение ICU.

«Две недели назад после двух лет расследования в Голосеевский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями фонда. Выведение денег из КНПФ НБУ проводилось при участии финансового брокера — компании “Инвестиционный капитал Украина”. Причем руководителем и совладельцем компании в тот момент являлась Гонтарева», — говорится в материале.

Сообщается, что следствие также занимается изучением банкротства «Платинум Банка», который почти год с ведома руководства Нацбанка использовался как «финансовый пылесос».

«Стандартный принцип МММ. В Нацбанке не могли об этом не знать, а если знали, почему не приняли мер. С середины 2015 г. ключевую роль в надзоре НБУ занимает соратница Гонтаревой Рожкова, которая до этого руководила “Платинум банком”.

Именно тандем Рожкова — Гонтарева позволил пирамиде по максимуму собрать вклады населения и юрлиц под сверхвысокие проценты», — подчеркивает банковский аналитик Алексей Комаха.