Радикалы против дискуссий

Сегодня, 6-го февраля, в николаевском бизнес-центре «Александровский» группа радикально настроенных активистов сорвали круглый стол посвященный выполнению Минских соглашений и решению конфликта на Востоке.

Об этом сообщает журналист TIMES.mk.ua.

Сегодня, в здании бизнес-центра «Александровский» должна была пройти встреча посвященная теме выполнения Минских соглашений, а также способам урегулирования ситуации на Востоке Украины, инициаторами которой выступили представители организации «Украинский выбор — Право народа» в Николаевской области.

К моменту начала мероприятия несколько десятков радикально настроенных активистов из националистических организаций «Азов» и «Правый сектор» собрались в конференц-зале, которые пришли отнюдь не с благородными намерениями.

Вместо конструктивного диалога возник самый настоящий балаган. Стороны стали спорить между собой, выясняя и доказывая, по чьей вине возник вооружённый конфликт на Востоке Украины и кто имеет, а кто не имеет права собираться для обсуждения проблемы на Донбассе.

Увидев сложившуюся ситуацию, депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный попытался пойти на диалог с радикалами и предложил им сесть за стол переговоров. Но радикалы не желали идти на переговоры. Вместо предложенного обсуждения, радикалы стали разжигать конфликт с участниками диалога.

Возникший конфликт закончился в райотделе полиции.