Минские договоренности написаны под "внутренний конфликт" в Украине (видео)
06.02.17 18:07
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Минские договоренности не могут остановить российскую агрессию на Донбассе. Их писали для решения "внутреннего конфликта".
Об этом сказала вице-спикер Оксана Сыроид в интервью Gazeta.ua.
"Минские договоренности - это решение несуществующей реальности. Их дизайн был построен на решении внутреннего конфликта в Украине, которого не существует. Поэтому решить его невозможно", - подчеркнула Сыроид.
Альтернатива Минским соглашениям - признание российской оккупации, отметила политик. Однако миру не выгодно искать другие пути решения украинских проблем.
"Международное сообщество, во-первых, имеет свои проблемы... Не может ни одно государство сказать, что для нее интересы Украины важнее собственных.
Вторая проблема - большое влияние России на все международные институты. ООН - фактически обанкротившаяся организация из-за зависимости от России. Ничего там нельзя сделать. Россия заставляет весь мир руководствоваться своим порядком. Это большая беда.
Третья проблема - влияние России на отдельные страны, в частности государства ЕС. Фактически в каждой стране ЕС сегодня есть политическая партия, которая финансируется напрямую из России.
Они во многом уже сегодня влияют на политику. Кроме того, экономика европейских государств очень сильно связана с экономикой РФ", - пояснила Сыроид.