Минские договоренности написаны под "внутренний конфликт" в Украине (видео)

Минские договоренности не могут остановить российскую агрессию на Донбассе. Их писали для решения "внутреннего конфликта".

Об этом сказала вице-спикер Оксана Сыроид в интервью Gazeta.ua.

"Минские договоренности - это решение несуществующей реальности. Их дизайн был построен на решении внутреннего конфликта в Украине, которого не существует. Поэтому решить его невозможно", - подчеркнула Сыроид.

Альтернатива Минским соглашениям - признание российской оккупации, отметила политик. Однако миру не выгодно искать другие пути решения украинских проблем.

"Международное сообщество, во-первых, имеет свои проблемы... Не может ни одно государство сказать, что для нее интересы Украины важнее собственных.

Вторая проблема - большое влияние России на все международные институты. ООН - фактически обанкротившаяся организация из-за зависимости от России. Ничего там нельзя сделать. Россия заставляет весь мир руководствоваться своим порядком. Это большая беда.

Третья проблема - влияние России на отдельные страны, в частности государства ЕС. Фактически в каждой стране ЕС сегодня есть политическая партия, которая финансируется напрямую из России.

Они во многом уже сегодня влияют на политику. Кроме того, экономика европейских государств очень сильно связана с экономикой РФ", - пояснила Сыроид.