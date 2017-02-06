Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые "Черноморнафтогаза"

06.02.17 17:16Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки (СПБУ) ПАО "Черноморнафтогаз", захваченные в результате аннексии Россией Автономной Республики Крым.

Согласно определению суда от 27 января 2017 года, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", арест осуществлен по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках открытого 14 декабря 2015 года уголовного производства по факту незаконного перемещения и завладения указанных СПБУ.

"С целью предотвращения возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест на плавучие буровые установки В-319 – "Украина", В-312 – "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида".

Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, заслушав мнению следователя, суд считает, ходатайство подлежит удовлетворению", - говорится в определении.

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек.

После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре было выявлено 3-см пулевое отверстие - последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о планах добиваться через международные судебные институты возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации Крыма, и возмещения всех понесенных убытков.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

Шестимесячный срок переговоров безрезультатно завершился в августе 2016 года, в результате чего НАК и ее шесть дочерних компаний ("Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво") 17 октября 2016 года инициировали арбитражное производство против РФ с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов группы в Крыму.

"Нафтогаз Украины" в рамках тяжбы по утраченным крымским активам привлек компанию Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов.

"Нафтогаз Украины", 100% которой принадлежит Кабинету министров Украины, объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории стран.

Похожие новости

02.08.12 13:01Суд арестовал замглавы избирштаба объединенной оппозиции в Николаевской области по подозрению в хищении бюджетных средств

06.06.12 20:58Прокуратура настаивает на обвинении подсудимого по делу Александры Поповой в покушении на убийство

09.11.11 21:36Есть прецедент. Ю. Иванющенко выиграл суд у Интернет-издания

16.03.11 19:53В Николаеве состоялось первое заседание по делу экс-вице-мэра Одессы, который стрелял по журналистам

31.08.10 11:12Генконсул России в Одессе подвел итоги пребывания на своем посту

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Мужчина утонул, спасая собаку

17:58У Юлии Кармаловой из Николаева «золото» кубка Украины по аэрокикбоксингу

17:52В МиколаЇві стартував конкурс на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров'я

17:42Кого из иностранцев не пустят на Евровидение

17:24Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

17:16Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые "Черноморнафтогаза"

17:07Николаевец нашел гранату на дороге у своего дома

17:03Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

17:00России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

16:28В Николаеве ликвидировали вооруженную банду рэкетиров

16:13Константин Райкин признал Россию «некрофильским государством»

16:02В Германии открылся центр поддержки для геев в армии

16:00Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

15:49Бывший защитник МБК «Николаев» Артем Буцкий завершил карьеру баскетболиста

15:33Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

15:27Николаевские патрульные схватили преступника, который избил и ограбил девушку

15:14Шашлык с... киви? Все о необычном фрукте

15:04Альфред Кох: главный товар, которым Россия торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

15:00Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.01.17 18:031490

По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

23.01.17 18:131660

«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

23.01.17 18:161600

На Широком Лане погиб «срочник»

23.01.17 18:191610

В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

Самые читаемые

25.01.17 09:2213930

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:419300

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256460

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005570

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама