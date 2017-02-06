России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

В оккупированном Симферополе расклеивают листовки, в которых призывают крымчан "раскрыть глаза" на план Кремля.

Об этом пишет Массе Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, в Крыму население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре – по Симферополю расклеены листовки с необычным текстом.

"Текст листовок: "Москва сливает Крым. Измена Крыму происходит на наших глазах. Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине. Следующий – Крым. Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море.

Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад. Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу. Наш Крым", – цитирует Найем листовки.

Он отметил, что уже прошло почти три года, но крымчане только сейчас поняли, что России они нужны "исключительно в виде послушного и малообразованного быдла".