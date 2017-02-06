России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

06.02.17 17:00Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В оккупированном Симферополе расклеивают листовки, в которых призывают крымчан "раскрыть глаза" на план Кремля.

Об этом пишет Массе Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, в Крыму население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре – по Симферополю расклеены листовки с необычным текстом.

"Текст листовок: "Москва сливает Крым. Измена Крыму происходит на наших глазах. Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине. Следующий – Крым. Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море.

Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад. Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу. Наш Крым", – цитирует Найем листовки.

Он отметил, что уже прошло почти три года, но крымчане только сейчас поняли, что России они нужны "исключительно в виде послушного и малообразованного быдла".

Похожие новости

27.07.15 12:52День выборов на 205 округе: "Roshen" против "Привата

12.02.15 09:53Порошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

01.03.14 10:15В Николаеве все под контролем

14.02.10 21:23КИУ допускает отмену местных выборов 30 мая

27.10.08 16:11Позвоните в налоговую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Мужчина утонул, спасая собаку

17:58У Юлии Кармаловой из Николаева «золото» кубка Украины по аэрокикбоксингу

17:52В МиколаЇві стартував конкурс на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров'я

17:42Кого из иностранцев не пустят на Евровидение

17:24Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

17:16Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые "Черноморнафтогаза"

17:07Николаевец нашел гранату на дороге у своего дома

17:03Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

17:00России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

16:28В Николаеве ликвидировали вооруженную банду рэкетиров

16:13Константин Райкин признал Россию «некрофильским государством»

16:02В Германии открылся центр поддержки для геев в армии

16:00Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

15:49Бывший защитник МБК «Николаев» Артем Буцкий завершил карьеру баскетболиста

15:33Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

15:27Николаевские патрульные схватили преступника, который избил и ограбил девушку

15:14Шашлык с... киви? Все о необычном фрукте

15:04Альфред Кох: главный товар, которым Россия торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

15:00Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.01.17 18:031480

По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

23.01.17 18:131650

«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

23.01.17 18:161590

На Широком Лане погиб «срочник»

23.01.17 18:191600

В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

Самые читаемые

25.01.17 09:2213930

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:419300

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256460

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005570

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама