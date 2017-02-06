Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

06.02.17 16:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы до конца мая текущего года.

"Необходимо разработать законопроект и подать в Верховную Раду, до мая. Но это только закон. Необходимо также разрабатывать и подзаконную базу, то есть все нормативно-правовые акты, акты Кабинета министров, соответствующих министерств, а также, чтобы заработала модель рынка оборота земли", - сказал он журналистам после пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Что касается рынка оборота земли, то этот вопрос, по словам А.Данилюка, остается открытым.

"Это сейчас открытый вопрос, его необходимо урегулировать. После этого, можно будет говорить о снятии ограничений (моратория на оборот земель – ИФ)", - сказал глава Минфина.

Как сообщалось со ссылкой на меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Своим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты. Немногим позже несколько депутатов из коалиции внесли в Раду законопроект №5535 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Похожие новости

16.04.16 17:47Министр финансов выступил против налоговых льгот и планов по сборам в бюджет

03.02.14 10:30Лидер "Спільной справи" Данилюк пешком перешел границу и добрался до Лондона?

13.07.13 11:17Общественные деятели предложили полную переаттестацию чиновников и милиции

26.02.12 18:26М.Погребинский: наибольшее достижение Януковича - возобновление экономического роста

09.05.10 09:44У "Кургана Славы" в Новой Одессе состоялся театрализованный праздник, посвященный 65-й годовщине Победы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Мужчина утонул, спасая собаку

17:58У Юлии Кармаловой из Николаева «золото» кубка Украины по аэрокикбоксингу

17:52В МиколаЇві стартував конкурс на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров'я

17:42Кого из иностранцев не пустят на Евровидение

17:24Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

17:16Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые "Черноморнафтогаза"

17:07Николаевец нашел гранату на дороге у своего дома

17:03Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

17:00России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

16:28В Николаеве ликвидировали вооруженную банду рэкетиров

16:13Константин Райкин признал Россию «некрофильским государством»

16:02В Германии открылся центр поддержки для геев в армии

16:00Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

15:49Бывший защитник МБК «Николаев» Артем Буцкий завершил карьеру баскетболиста

15:33Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

15:27Николаевские патрульные схватили преступника, который избил и ограбил девушку

15:14Шашлык с... киви? Все о необычном фрукте

15:04Альфред Кох: главный товар, которым Россия торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

15:00Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.01.17 18:031480

По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

23.01.17 18:131650

«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

23.01.17 18:161590

На Широком Лане погиб «срочник»

23.01.17 18:191600

В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

Самые читаемые

25.01.17 09:2213930

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:419300

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256460

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005570

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама