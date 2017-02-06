Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы до конца мая текущего года.

"Необходимо разработать законопроект и подать в Верховную Раду, до мая. Но это только закон. Необходимо также разрабатывать и подзаконную базу, то есть все нормативно-правовые акты, акты Кабинета министров, соответствующих министерств, а также, чтобы заработала модель рынка оборота земли", - сказал он журналистам после пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Что касается рынка оборота земли, то этот вопрос, по словам А.Данилюка, остается открытым.

"Это сейчас открытый вопрос, его необходимо урегулировать. После этого, можно будет говорить о снятии ограничений (моратория на оборот земель – ИФ)", - сказал глава Минфина.

Как сообщалось со ссылкой на меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Своим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты. Немногим позже несколько депутатов из коалиции внесли в Раду законопроект №5535 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".