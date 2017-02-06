Константин Райкин признал Россию «некрофильским государством»

06.02.17 16:13Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Режиссер и народный артист России Константин Райкин в ходе выступления в Филармонии имени Шостаковича с моноспектаклем «Над балаганом небо...» дал нелицеприятную характеристику России. По его словам, в настоящее время страна представляет собой «некрофильское государство».

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», - заявил худрук театра «Сатирикон».

Также Райкин выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет «нравственной прививки», передает «Росбалт».

Отметим, что осенью прошлого года Райкин резко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию, обвинив власти страны в нападках на искусство и цензуру.

В свою очередь оппоненты режиссера неоднократно намекали, что его выпад по времени совпал с озвученной им ранее жалобой на нехватку финансирования «Сатирикона» со стороны государства.

В конце октября СМИ сообщали, что министр культуры РФ Владимир Мединский извинился перед Райкиным за резкие высказывания своих подчиненных, а также якобы пообещал выделить театру дополнительные средства.

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Понедельник, 06.02.2017

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