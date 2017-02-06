Альфред Кох: главный товар, которым Россия торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

06.02.17 15:04Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Ну вот и произнесены те слова, которых все ждали: Белый дом озвучил условия, на которых он готов пересмотреть режим санкций против России.

Коротко все это выглядит просто и незамыловато: не надо никакого окончательного урегулирования на Украине, просто заткнитесь и ничего не делайте.

Пусть вот так как есть все и остается. Пусть ЛНР и ДНР болтаются между Россией и Украиной, пусть там существуют непризнанные никем (даже Россией!) самопровозглашенные республики, пусть там все хоть сдохнут от голода и холода. Но прекратите стрельбу! Пусть Крым остается российским, однако США этого никогда не признают.

Но за это поддержание статус-кво (в целом скорее более выгодное России, чем кому-либо еще) США потребуют от русских сущего пустяка: несколько тысяч солдат для наземной операции против ИГИЛ.

Тут ведь какое дело: вы будете удивлены, но американцы очень не любят, когда их солдаты гибнут (вот ведь идиоты!). Они готовы пойти на большие уступки и потерять огромные деньги, если результатом этого будет сохранение жизней американцев.

Нам с вами, взрослым и серьезным людям, не понять этого слюнтяйства: как это - люди дороже денег? Но просто примите это как факт.

Собственно, начиная операцию в Сирии Путин знал эту американскую ахиллесову пяту. Которая, собственно и является сильной стороной России: мы ведь легко торгуем пушечным мясом. Еще со времен Семилетней войны с Фридрихом Великим...

Так или иначе, но в Вашингтоне давно поняли, что без наземной операции ИГИЛ не одолеть. Но Обама долго не хотел ее начинать именно из-за нежелания нести потери.

Путин, собственно, для этого и залез в Сирию, чтобы дать понять Обаме: у меня много солдат, которых нам не жалко. Му легко обменяем их на то, чтобы Запад (пусть не де-юре, но де-факто) признал Крым российским, как он в свое время признал аннексию прибалтийских государств Советским Союзом.

Однако Обама, не желая идти на такую сделку с Путиным, отказался от такого решения. Он то заигрывал с "умеренной" сирийской оппозицией, то рассчитывал на турецкую и иракскую армии, то на курдские вооруженные формирования.

Но из этих его расчетов ничего не вышло. Война с ИГИЛом шла (и идет) не шатко ни валко, а бои с сирийской армией Башара Асада отнимают у многих из них силы, которые не будь гражданской войны, можно было бы бросить на борьбу с ИГИЛ.

Тактика Трампа, по сей видимости, проста и незамысловата: перестать делать ставку на свержение Асада. Взамен получить от него и русских поддержку сухопутными силами в борьбе с ИГИЛ. Взамен Трамп идет на описанный выше способ украинского урегулирования.

С точки зрения Трампа - он молодец: спас жизни американских солдат (вместо них погибнут русские) и ликвидировал главную (по его мнению) угрозу США - ИГИЛ. То, что Путин останется с Крымом - его не смущает: в конце концов - это не его дело - освобождать Крым.

Пусть это делают сами украинцы. С США хватит и того, что они не признают его аннексию Россией. В крайнем случае, можно рассмотреть вопрос с поставкой вооружений для Киева...

С точки зрения Путина - это идеальная сделка: он получает фактическое прощение, его опять принимают в хороших домах, санкции снимают и т.д. А взачем - он теряет несколько сотен (тысяч?) своих солдат. Согласитесь: сущая ерунда по сравнению с правом заседать в G-8!

Тем более (рассуждает Путин), что если послать туда в основном чеченцев, то это ослабит Рамзана. А это давняя мечта и Шойгу и Бортникова... Так я одним выстрелом двух зайцев убью!

Правда, если только чеченцы не просчитают этот ход и, попав в Сирию, вместе с оружием и техникой не перейдут на сторону ИГИЛ. Вот тогда никому не покажется мало. Ни Трампу ни Путину...

П.С. Вот вам и финал Великой Энергетической Державы: главный товар, которым она торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

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