Кто-то закройте ей рот, – волонтер раскритиковал высказывания Савченко

Нардеп Надежда Савченко почти призналась, что ее все же завербовали.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook волонтер проекта "Миротворец" Мирослав Олешко.

Он обратил внимание на фразу политика, которая касалась войны на Донбассе: "Россия подтягивает войска не потому, что хочет напасть, а потому, что боится, что Украина нападет".

"Кто-то закройте рот этой завербованной Медведчуком агентуре Надежде Савченко. WTF?! Ты обкурилась, насмотрелась российских каналов или получила методичку от кураторов и откуда ты знаешь, что это все не было запланировано? Витя на ушко нашептал?", – Возмущается Олешко.

А здесь вообще шикарно было практически призналась, что ее все же завербовали: "Меня пытались вербовать, наверное, более политически, чем, если это брать с военной точки зрения", – отметил волонтер.