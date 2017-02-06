23.01.17 13:242390
Кто-то закройте ей рот, – волонтер раскритиковал высказывания Савченко
|06.02.17 09:17
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Нардеп Надежда Савченко почти призналась, что ее все же завербовали.
Нардеп Надежда Савченко почти призналась, что ее все же завербовали.
Такое мнение высказал на своей странице в Facebook волонтер проекта "Миротворец" Мирослав Олешко.
Он обратил внимание на фразу политика, которая касалась войны на Донбассе: "Россия подтягивает войска не потому, что хочет напасть, а потому, что боится, что Украина нападет".
"Кто-то закройте рот этой завербованной Медведчуком агентуре Надежде Савченко. WTF?! Ты обкурилась, насмотрелась российских каналов или получила методичку от кураторов и откуда ты знаешь, что это все не было запланировано? Витя на ушко нашептал?", – Возмущается Олешко.
А здесь вообще шикарно было практически призналась, что ее все же завербовали: "Меня пытались вербовать, наверное, более политически, чем, если это брать с военной точки зрения", – отметил волонтер.