Украина увеличивает добычу газа

Можно сказать, что своеобразным аккомпанементом к моей предыдущей записи, "Предпосылки блокады Украины с моря" в которой упоминалась болезненность кремля в отношении возможности Украины добывать на шельфе Чёрного моря природный газ, поступили данные ПАО "Укртрансгаз" по добыче "голубого золота" за январь этого года.

Так, согласно представленной статистике, добыча газа в Украине увеличилась на 33,8 млн. кубометров и составила 1 млрд 761,7 млн м³. По итогам же 2016 года прирост добычи составил 91,1 млн м³, а всего за прошлый год было добыто 19 млрд 987,1 м³ украинского газа.

Любой кубометр природного газа, добываемый Украиной это плюс в копилку энергетической независимости страны, а потому Москва готова удавиться, что за миллион кубов, что 100 м³.

И в данном контексте напомню – Украина занимает 26-е место в мире по запасам природного газа и его в наших недрах около 0,952 трлн кубов, что составляет примерно 0,5% от общемировых.

Ограничивая доступ к месторождениям, как это происходит который год подряд на Одесском газовом, она наносит нашему суверенитету. Да, не такой заметный, как оккупация Крыма и части Донбасса, но не менее болезненный и разрушительный.