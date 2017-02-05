Латвия отгородилась от России забором длиной 23 километра

Латвия построила на границе с Россией забор, протяженность которого составляет 23 километра. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) республики Евгения Позняк, передает портал Delfi.

«В настоящее время оборудована приграничная полоса длиной 65 километров, а также установлен забор», — уточнила она. В текущем году, по словам пресс-секретаря, планируется оборудовать приграничную полосу протяженностью 150 километров и построить 60 километров забора. На эти цели выделено 6,3 миллиона евро.

В декабре 2016 года кабинет министров Латвии передал во владение министерству обороны участок земли в Алуксненском крае, где планируется построить укрепления для защиты восточных границ республики. Отмечалось, что участок площадью 1,68 гектара находится в Педедзской волости, которая граничит с Россией. Также в указанном районе расположены Пехотная школа Национальных вооруженных сил и учебная база Lāčusils («Медвежий бор»).

Общая протяженность российско-латвийской границы составляет около 270 километров, из них забором будут оборудованы 193 километра — это те участки, где нет естественных препятствий. Ожидается, что ограждение будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами. Работы по строительству планируется завершить до 2019 года, а само заграждение обойдется бюджету страны в 17 миллионов евро.