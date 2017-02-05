Пациент жив, но очень болен. Тарас Чорновил о коалиции в ВР

Несмотря на очевидные проблемы внутри провластной команды, коалиция Верховной Рады продолжает существовать. Более того, закон вполне позволяет недееспособному большинству проработать до конца каденции парламента.

Зимние каникулы не прошли для Верховной Рады даром. Пока одни восстанавливали силы на заморских курортах, другие отчаянно пытались сшить рвущееся по швам парламентское большинство.

Так, неожиданно вышедший из фракции "Блока Петра Порошенко" и коалиции нардеп Юрий Бублик заявил, что его примеру готовы последовать еще с десяток депутатов. Именно столько коллег, по его словам, уже написали заявления о выходе из парламентской коалиции. УНИАН В Донбассе обострение - в Раде пустота. Соцсети о коллапсе власти "Есть очень много депутатов, которые написали заявления. Но об их выходе руководство парламента официально до сих пор не объявило. Не буду называть их фамилии, чтобы не ошибиться, но такие депутаты есть", – сообщил депутат.

Что сегодня происходит с коалицией в Верховной Раде?

– Формально, согласно нормам Конституции, коалиция продолжает существовать. Количество голосов в большинстве имеет значение только, если у президента Петра Порошенко имеется желание распустить парламент. В этом случае он мог бы вести подсчет, достаточно ли в коалиции голосов и можно ли ее назвать действующей, а также искать поводы для разгона Рады. Но такого желания у Порошенко нет.

Так или иначе, а коалиция в ВР находится в состоянии перманентной турбулентности…

– Да, у "БПП" и "Народного фронта" часто случаются политические конфликты, но ведь на законодательном уровне они голосуют более-менее слажено. Естественно, в самой коалиции часто не хватает голосов. Основная на то причина – безответственное отношение ряда нардепов, которые попросту игнорируют заседания. Но, по сути, голосует не коалиция, а вся Верховная Рада. Парламент должен будет уйти – Карасев Коалиционное большинство может быть разрозненным в рядовых вопросах, но должно проявлять единство в двух ключевых вопросах – избрание правительства и решение кадровых вопросов в Кабмине. На повестке дня эти вещи не стоят, а остальное – компетенция всей ВР. Так что, нынешняя ситуация в Раде, по сути, может продолжаться вплоть до окончания каденции этого парламента.

Тем не менее, ситуация складывается таким образом, что в какой-то момент парламентскому большинству попросту может не хватить голосов.

– Назвать количество голосов, которым сегодня располагает большинство сейчас, нереально. Нельзя и опубликовать списки тех, кто сегодня находится в коалиции. Действующее законодательство вообще не определяет понятия "коалиция". В Конституции написано, что коалиция создается фракциями ВР и в нее входят большинство депутатов. Это означает, что нардеп из "БПП", который вышел из фракции, и дальше продолжает считаться членом коалиции. Из текста Конституции также выходит, что поскольку коалиция создается большей половиной ВР, то в нее, по идее, могут входить и члены других фракций. Законодательство в этой сфере абсолютно не урегулировано, поэтому крайне сложно понять, что такое коалиция юридически и формально. Но по факту, пока большинство голосует за те или иные законы, можно считать его действующим.

Какие главные проблемы нынешней коалиции вы усматриваете?

– Первая – тотальная безответственность определенных групп депутатов. Вторая – проблема внутренних конфликтов и конкуренции внутри коалиции. В первую очередь это касается "БПП" с "Народным фронтом", а также руководства президентской фракции с коллегами, которые ведут себя чересчур самостоятельно. Частые распри случаются также между основным политическим крылом и мажоритарщиками, которые самостоятельно шли на выборы. Эти вещи действительно сказываются продуктивности работы коалиции. РИА Новости Украина Итоги работы Верховной Рады в цифрах

Последним коалицию ВР покинул нардеп Юрий Бублик. Что вам известно о его выходе из большинства?

– Бублик – достаточно обеспеченный человек, бизнесмен. Насколько я знаю, у него есть определенные проблемы с законом. Ведь почему в свое время мажоритарщики так активно пошли под крыло "БПП"? Они были свято уверены, что это гарантирует им полную безнаказанность. Как в свое время те, кто хотели воровать и ни за что при этом отвечать вступали в президентские "Единую Украину" Кучмы, "Нашу Украину" Ющенко или Партию регионов Януковича. Но выяснилось, что сейчас никто не дает никаких гарантий, на депутатов открываются дела. Понятно, что народ начал возмущаться, дескать, зачем нам быть в коалиции, в которой у нас нет защиты.

Могут ли депутаты шантажировать коалицию своим выходом?

– Конечно, но пока в большинстве будут находить голоса, шантаж не будет иметь никакого эффекта и даже наоборот. Но, как правило, из коалиции выходят те, кто не особо-то принимал участия в голосованиях. Фамилии большинства таких нардепов мы узнаем только тогда, когда они принимают решение о выходе из фракции, или коалиции. Сейчас о шантаже можно говорить разве что в плане угроз "Народного фронта" в адрес "БПП".