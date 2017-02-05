Журналист Fox News назвал Путина убийцей

Ведущий телеканала Fox News Билл ОʼРайли во время разговора с Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей, на что тот ответил, что и в США тоже много убийц.

Трамп в интервью очередной раз отметил, что уважает Путина. Ведущий в ответ заметил: «Но ведь он убийца». «Убийц много. У нас тоже много убийц. Думаете, наша страна такая невинная?», — ответил Трамп

Дональд Трамп заключил, что России и США лучше иметь хорошие отношения, и если Россия готова помочь Америке в главной борьбе — с ИГ и исламским терроризмом — то это хорошо.

The Washington Post отмечает, что в 2015 году Трамп уже отвечал подобным образом на обвинения в адрес Владимира Путина. Тогда в беседе с ним ведущий MSNBC заявил, что Путин «убивает журналистов, которые с ним несогласны». Миллиардер ответил: «Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает».