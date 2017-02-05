Саакашвили предрек Украине стать «сверхдержавой» Европы

05.02.17 13:58Сколько просмотров этой статьи155Сколько комментариев этой статьи0

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина может стать в Европе «мощным игроком».

В интервью украинскому «Радио Вести» он заявил, что достичь этого Украина сможет за 5-15 лет.

По его мнению, Европа в «долгу» перед Киевом, поскольку сейчас украинский народ «спасает Европу от самой агрессивной армии».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», - уверен политик.

Он утверждает, что «по экономическому потенциалу Украина – мощная европейская страна».

«Мы должны на это настроиться и за 5-15 лет превратить ее в ведущего игрока европейской политики», - заявил Саакашвили.

Саакашвили также выразил сожаление тем, что несколько предыдущих руководителей «позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект».

После того, как в 2016 году Саакашвили ушел с поста губернатора Одесской области, он заявил о создании партии «Рух новых сил». Задача этой политической силы, подчеркнул Саакашвили, превратить Украину в сверхдержаву.

Напомним, в 2013 году Саакашвили покинул Грузию, где с 2004 по 2013 годы занимал пост президента. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. Бывший грузинский лидер обвиняется в растрате, и пока он не планирует возвращаться в родную страну.

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