22.01.17 13:101670
Трамп внушает надежду – Лавров
|05.02.17 11:27
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Глава МИД РФ признался, что его стране внимательно следят за высказываниями американского лидера.
Глава МИД РФ признался, что его стране внимательно следят за высказываниями американского лидера.
Россия надеется на выстраивание равноправного диалога с США при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.
"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности". "Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом", – отметил Лавров.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне Дональд Трамп заявил, что он уважает российского президента Владимира Путина, однако это не означает, что он с ним обязательно поладит. Также Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине. Об этом он сказал в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко.